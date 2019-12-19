شبان سعوديون مهرة لصيانة الآليات بالمسجد النبوي

المواطن - واس

يتولى شبان سعوديون مهرة أعمال صيانة المركبات والآليات والعربات التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بفضل الكفاءة والخبرة التي اكتسبوها من خلال عملهم بالوكالة والتدريب على أعمال الصيانة.

وأوضح مدير إدارة الحركة بوكالة شؤون المسجد النبوي أحمد بن زيد الجهني، أن عملية صيانة أعمال المركبات والعربات تتم من خلال تقديم البلاغات من قبل الإدارات المستخدمة للمركبات، وإجراء الصيانة الوقائية الدورية للتأكد من سلامة المركبة، حيث يتم طلب المركبة أو العربة من قبل منسق قسم الصيانة, ليتم فحص المركبة وإجراء أعمال الصيانة لها ومن ثم إعادتها للإدارة التابعة لها.

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