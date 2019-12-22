شتاء طنطورة يجذب الزوار وإغلاق جبل الفيل

المواطن - العلا

استمرت فعاليات شتاء طنطورة في جذب الزوار بباقة من الفعاليات المميزة بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، ضمن مهرجان تمتد فعالياته حتى يوم السبت الموافق 7 مارس 2020.

ويمكن لضيوف شتاء طنطورة زيارة المواقع التاريخية والتراثية، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية والاقتراب بشكلٍ مثير من السحب في سماء العلا من خلال مناطيد الهواء أو الطائرات الكلاسيكية الصغيرة.

كما يوفر المهرجان تذاكر للعائلات لزيارة شتاء طنطورة ليوم واحد بأسعار تبدأ من 300 ريال، ويوفر أيضًا رحلات للمواقع الأثرية بأسعار تتراوح بين 50- 75 ريالًا للجولة الواحدة.

وعلى مدى 12 أسبوعًا ستشهد طنطورة جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب؛ وذلك تجسيدًا لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية، إذ ظلت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ، حيث تقام مجموعة من العروض المفتوحة على مسرح “مرايا” الذي يمثل تحفة فنية معمارية حديثة، ويتسع لنحو 500 شخص، ويمتاز باحتوائه على نظم صوتية متقدمة عالية الجودة، تُضاهي تلك الموجودة في دور الأوبرا العالمية، وهو ما يؤهله لاستضافة حفلات من الطراز الرفيع لنخبة من أبرز الفنانين العالميين، بجانب عروض فنية استعراضية مثل عرض “جميل بثينة” الذي تقدمه فرقة “كركلا” الشهيرة علاوة على فعاليات أخرى مثل سوق “وادي القرى”، والمتنزه الشتوي، وبلدة العلا القديمة.

وانتهت مؤخرًا الهيئة الملكية لمحافظة العلا من أعمال تطوير البنية التحتية في مطار العلا لزيادة طاقته الاستيعابية إلى أربعة أضعاف من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنويًّا، وتطوير المنتجعات الجبلية المحلية لتعزيز تجربة الزوار.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة شتاء طنطورة إغلاق منطقة “جبل الفيل” لمدة يومين للصيانة، حيث ستعود لاستقبال الزوار يوم غد 24 ديسمبر.

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