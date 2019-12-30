شحنة كوكايين بمليار دولار!

المواطن - متابعة

نجحت السلطات في أوروغواي في إحباط تهريب شحنة كوكايين تزيد قيمتها على مليار دولار، في أكبر ضبطية مخدرات بتاريخ البلاد.

وقبضت السلطات على 4 أشخاص لضلوعهم في تهريب الشحنة، التي جرى ضبطها في الأيام الأخيرة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتقالات وقعت السبت.

وقال المدعي العام إنريكيه رودريغيز: إن السلطات عثرت على 5.9 أطنان من الكوكايين، كانت 4.4 أطنان منها معبأة في حاويات شحن في ميناء مونتيفيديو المطل على جنوب الأطلسي.

وخلال التحقيقات اكتشف المحققون مخبأ آخر لكوكايين يزيد وزنه عن 1.3 كيلوجرام في منزل ريفي مملوك للمشتبه بهم.

ولم يذكر رودريغيز وجهة الشحنة، لكن مصادر إخبارية متعددة ذكرت أنها كانت متجهة إلى إفريقيا.

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