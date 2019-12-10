شرطة تبوك توضح حقيقة بلاغ السيارة المسروقة
امتنع عن التعاون مع الجهات الأمنية في بلاغه

شرطة تبوك توضح حقيقة بلاغ السيارة المسروقة

2019/12/11
الساعة 12:20 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد العطوي - تبوك

ردت شرطة منطقة تبوك، على مقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان: إنه لا صحة لما تم تداوله بالمقطع، حيث باشرت شرطة محافظة حقل بلاغًا من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحدًا بذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة، حيث بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته، وتم استدعاؤهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

 

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