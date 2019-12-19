شرطة مكة تطلق مبادرة مُبين لدعم استخدام اللغة العربية

المواطن - مكة المكرمة

أطلقت شرطة منطقة مكة المكرمة مبادرة بعنوان “مُبين” ضمن برامج ملتقي مكة الثقافي في دورته الرابعة والذي جاء في هذه الدورة تحت شعار “ كيف نكون قدوة بلغة القرآن “.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ودشن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي فعاليات المبادرة والتي تستهدف شريحتين، وهما منسوبو الشرطة وسكان منطقة مكة المكرمة من مواطنين ومقيمين.

وقد تطرق اللواء عيد العتيبي في كلمة له خلال حفل التدشين على: “ أهمية تعزيز استخدام اللغة العربية في مناحي حياتنا وتعاملاتنا مع مركزاً على ضرورة أن يكون رجل الأمن قدوة في ذلك وفق الاستخدام الأمثل لمفردات اللغة أثناء عمله الميداني وتعامله مع طالب الخدمة”.

ومن جانب آخر تم عرض فيلم وثائقي يوضح مراحل المبادرة وأهدافها والفئات المستهدفة والآثار المتوقعة بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز وتعليم منطقة مكة المكرمة، من خلال التنفيذ ضمن خطه عمل أعدت لذلك لا سيما وأن فعاليات المبادرة تتزامن مع احتفال العالم العربي باليوم العالمي للغة العربية.

ويضم برنامج المبادرة عدة فعاليات منها (عزز لغتك- ولغتك أمانة- ولغتي عربية) بعضها موجه بشكل خاص والبعض الآخر موجه للطفل والبالغ بشكل عام.