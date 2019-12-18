شرط هالاند يبعده عن الدوري الألماني

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية اقتراب مهاجم سالزبورج النمساوي، إيزلينج هالاند من الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

الدوري الألماني

وأشارت تقارير صحافية إلى أن هالاند يرغب في زيادة راتبه الحالي 8 أضعاف، من أجل الموافقة على الرحيل من سالزبورج إلى الدوري الألماني أو أي فريق يرغب في ضمه، ما يصعب مهمة فريق لايبزيج في التعاقد معه.

ويحصل هالاند صاحب الـ19 عامًا على مليون يورو فقط كراتب سنوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج النمساوي، الأمر الذي دفعه لطلب الحصول على 8 ملايين يورو في حالة الانتقال إلى الدوري الألماني أو أي دوري أوروبي قوي.

وأوضحت صحيفة “بيلد”، أن نادي بوروسيا دورتموند يرغب في تدعيم صفوفه خلال منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، بالتعاقد مع هالاند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن عقده به شرط جزائي يتجاوز الـ20 مليون يورو.

هالاند ويونايتد

وفي الوقت الذي أكدت فيه التقارير الصحافية ابتعاد هالاند عن الدوري الألماني لكرة القدم، انتشرت أنباء تُفيد بحسم اللاعب لوجهته المقبلة، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة بعد تداول صورة له وهو يوقع على قميص أحد مشجعيه.

يُذكر أن هالاند نجح في تسجيل 28 هدفًا خلال 22 مباراة منذ انطلاق منافسات الموسم الرياضي الحالي، 8 منها خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، ليكون المهاجم الأكثر تألقًا في الدوريات الأوروبية.