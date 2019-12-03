شرط #يوفنتوس لبيع إيمري تشان

المواطن - مروة نبيل

وضع مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي شرطًا، من أجل الموافقة على رحيل إيمري تشان خلال الفترة الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.

ولم يعد الألماني الدولي إيمري تشان عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، منذ قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الصيف الماضي.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن يوفنتوس يشترط الحصول على 40 مليون يورو مقابل بيع إيمري تشان، الذي يجذب اهتمام أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بجانب الثنائي الألماني بوروسيا دورتموند، بايرن ميونيخ.

ويعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني من أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع إيمري تشان صاحب الـ25 عامًا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتفاجأ لاعب باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ السابق باستبعاده من قائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ ما دفعه للتفكير في الرحيل.