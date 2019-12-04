شركة النفط العمانية على خطى أرامكو

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أعلن محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان اليوم الأربعاء أن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة تتوقع إدراج ما بين 20 و25 بالمئة في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل بحسب رويترز.

وستصبح شركة النفط العمانية ثاني شركة نفط وطنية في منطقة الخليج تجمع سيولة بهذه الوسيلة بعد الإدراج العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وتسعى سلطنة عمان لجمع سيولة من بيع أصول لأن تراجع أسعار النفط دفعها إلى مراكمة ديون على مدار السنوات الأخيرة.

وسجلت السلطنة عجز ميزانية بقيمة 1.545 مليار ريال عماني (أربعة مليارات دولار) في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر بدبي، قال الرمحي إن المستشارين الماليين للصفقة تم تعيينهم بالفعل. ولم يذكر اسم أي من المستشارين.

وقال إن عمان قد تدرس أيضًا دعوة شركاء استراتيجيين للاستثمار في الشركة بجانب عملية الطرح العام الأولي موضحًا أن السلطنة تخطط لاستثمار أكثر من عشرين مليار دولار في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.

بدورها قالت زينة رزق مديرة أنشطة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي الخصخصة تساعد على تقليص عجز الميزانية دون زيادة مستوى الدين لكنها ليست حلًا مضيفة أنه من الضروري إجراء إصلاحات لوضع الاقتصاد على مسار مستدام.

يذكر أن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، في أرامكو التي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس الماضي بلغت 47.411.624.960 ريالًا سعوديًا بـ4.906.952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1.481.613.280 سهمًا، بينما جمع اكتتاب المؤسسات في شركة أرامكو 189 مليار ريال، بنهاية اليوم الـ17 للطرح أمس الثلاثاء.