شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي
منها ألا يكون موظفًا حكوميًّا

شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي

2019/12/16
الساعة 12:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي.

وقالت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر: إن شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي هي: (شهادة تعليمية ثانوي أو أعلى-  ألا يكون موظفًا حكوميًّا-  ألا يقل العمر عن 18 سنة-  توقيع إقرار تحصيل الديون-  الهوية الوطنية).

وفي سياق آخر، أشارت التجارة إلى أن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة هي:

1- ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال باسم وزارة التجارة والاستثمار.

2- آخر شهادة دراسية.

3- صورة شمسية 2*3.

4- أن يكون غير موظف حكومي.

5- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.

6- صورة من الهوية الوطنية.

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