المواطن - الرياض
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي.
وقالت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر: إن شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي هي: (شهادة تعليمية ثانوي أو أعلى- ألا يكون موظفًا حكوميًّا- ألا يقل العمر عن 18 سنة- توقيع إقرار تحصيل الديون- الهوية الوطنية).
وفي سياق آخر، أشارت التجارة إلى أن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة هي:
1- ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال باسم وزارة التجارة والاستثمار.
2- آخر شهادة دراسية.
3- صورة شمسية 2*3.
4- أن يكون غير موظف حكومي.
5- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.
6- صورة من الهوية الوطنية.
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