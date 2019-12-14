شروط الحصول على خدمة تجزئة العداد من السعودية للكهرباء

المواطن - الرياض

أعلنت السعودية للكهرباء عن التفاصيل الخاصة بخدمة تجزئة العداد التي تُقدمها للمواطنين وكيفية استخدام هذه الخدمة.

وقد جاءت التفاصيل عبر تغريدة للسعودية للكهرباء عبر موقعها الرسمي وذلك من خلال طرح كافة التفاصيل التي يُمكن من خلالها الحصول على الخدمة والشروط اللازمة لذلك.

وتتمثل هذه الخدمة في تجزئة أو تقسيم القدرة الكهربائية للوحدة السكنية أو المحل التجاري على عدة وحدات سكنية.

وقد حددت السعودية للكهرباء عدداً من الشروط الواجب توافرها لدى المواطن حتى يتمكن من الاستمتاع بهذه الخدمة.

وتتمثل أهم الشروط في أن يكون هذا التقسيم متوافقاً مع شروط تقسيم المساحات المعتمدة، وأن يكون المواطن قد سدد آخر فاتورة مطلوبة في العداد.

كما أضافت السعودية عدداً من الشروط الأخرى للحصول على الخدمة وتتمثل في ضرورة الحصول على رخصة البناء المعتمد من البلدية، كما يجب أن يوضح المخطط عدد الوحدات المجزأة.

وتعمل شركة السعودية للكهرباء على اعتماد شعارها وهو العمل بإتقان من أجل المواطنين، فهي تحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها أن تُحقق للمواطن كل ما يحتاجه وما يوفر له الراحة والرفاهية.