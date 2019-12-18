شعارات سياسية برفقة جماهير برشلونة في الكامب نو

المواطن - محمد سمعه

قالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، إن جماهير برشلونة توافدت على ملعب الكامب نو لحضور مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني، وهي تحمل شعارات سياسية.

وذكرت صحيفة الموندو أن جماهير برشلونة تحمل لافتات بها شعارات سياسية مكتوب عليها باللغة الإنجليزية” إسبانيا اجلسي وتحدثي ” في إشارة منهم إلى رغبتهم في تفاوض السلطات الإسبانية مع مسؤولي إقليم كتالونيا للوصول إلى تهدئة بعد وجود رغبة من الإقليم بالانفصال عن المملكة الإسبانية.

وأكدت الموندو على أن مجموعة تُدعى ” تسونامي الديمقراطية” أرسلت التعليمات لجماهير برشلونة حول نطق جملة ” إسبانيا اجلسي وتحدثي” حيث سيتم رفع اللافتات بمجرد نهاية نشيد برشلونة في ملعب الكامب نو وقبل بداية المباراة سيتم الهتاف بالجملة الموجودة على اللافتات.

وستنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم على ملعب الكامب نو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا.