شكاوى من روائح كريهة وتدني النظافة بمستشفى بني مالك

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أهالي محافظة الداير بمنطقة جازان من تدني مستوى الاهتمام والنظافة وبعض الخدمات الطبية في مستشفى بني مالك العام بالمحافظة، مطالبين بضرورة رفع مستوى الكفاءة في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وقال بعض المراجعين لـ”المواطن“: “هناك قصور في بعض الخدمات الصحية وانعدام في النظافة في بعض المرافق كقسم الملاحظة للرجال مما قد يؤدي إلى نقل الأمراض المعدية من شخص إلى شخص”.

وأضافوا أن مستشفى بني مالك من المستشفيات التي تزدحم بالمراجعين والمرضى ومن الواجب الاهتمام والنظافة بالمرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين.

” المواطن“: تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ محمد دراج ولم يتم الرد حتى إعداد هذا التقرير.

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