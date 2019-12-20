شواطئ الوجه.. جمال الطبيعة البكر وروعة الشعاب المرجانية
فرصة مميزة لعشاق ممارسة رياضة الغوص

شواطئ الوجه.. جمال الطبيعة البكر وروعة الشعاب المرجانية

2019/12/20
الساعة 12:08 مساءً
- ‎فيالسياحة والسفر, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ينفرد الشريط الساحلي لمحافظة الوجه بمناظره الساحرة وطبيعته البكر، وعلى امتداده شمال البحر الأحمر أضفت التضاريس بهاءً لالتقاء البحر بالساحل.
وبدت شواطئ الوجه – 325 كيلو متراً جنوب مدينة تبوك – من خلال مجموعة من الصور الملتقطة جواً بعدسة “واس”، بديعة المنظر تأسر بطبيعتها وتعدد جزرها ونقاء مياه بحرها، الناظر والباحث عن السياحة في أحضان الطبيعة .

ويقصد الزوار والسياح بطول الساحل عدة مواقع غنية بمقوماتها السياحية الطبيعية ولممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر ومنها شواطئ ” شرم زاعم ” و ” الدرر ” ويشتهر بكثرة الصخور والشعاب المرجانية ،و ” حواز ” شمال مدينة الوجه بمسافة 40 كيلو متراً إذ شكلت جغرافيته دائرة من الماء تحيط بها اليابسة ولها منفذ صغير لدخول الأمواج.
وفي جنوب المحافظة يمتاز شاطئ ” المسدود ” بتعدد ألوان مياه البحر ، فيما تشكل الطبيعية الرملية لشواطئ ” الرميلية وهبان والهرابة والمعيليق والفلق ” عنصر جذب .
وإلى شمال المحافظة تتميز شوطئ ” عنتر وأم عنم والسيح والنخيرة وأم الطين ” بكثرة الشعاب المرجانية.

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