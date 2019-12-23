شويل يشيد بأداء لاعبي أبها في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أشاد نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي أبها، عبدالله شويل، بأداء اللاعبين خلال مباراة التعاون ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك اليوم.

كأس الملك:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد نظيره التعاون في منافسات كأس الملك اليوم، ونجح في الفوز على سكري القصيم بهدف دون رد سجله أحمد النجعي برأسية مميزة في الدقيقة 41، ليُطيح بحامل لقب الموسم الماضي.

وعلق شويل على مباراة كأس الملك اليوم قائلًا: “حضور الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لمباراتنا اليوم أضاف نكهة خاصة ومميزة.. استطعنا أن نمسك بزمام الأمور أمام التعاون وأن نحقق الفوز”.

وواصل نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي أبها تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “هدفنا منذ بداية الدوري هو أن نكون في مركز مطمئن بسلم الترتيب”.

وتابع تصريحاته بشأن مباراة كأس الملك قائلًا: “جميع لاعبي نادي أبها لم يقصروا بأدائهم، ولكن نبحث عن الأفضل ولدينا مقعدين إضافيين سيتم النظر بها في فترة الانتقالات الشتوية”.

واختتم شويل تصريحاته الإذاعية قائلًا: “يعد نادي أبها موفقًا باستقطاب اللاعبين الأجانب؛ حيث يعتبر 90% منهم مميزين”.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ويأمل في مواصلة مشواره في كأس الملك بعد الإطاحة بالتعاون.

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