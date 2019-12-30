شيرين تعتذر عن تصريحاتها في موسم الرياض: أنا آسفة

المواطن - الرياض

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن تصريحاتها خلال إحدى حفلات موسم الرياض، والتي أثارت موجة انتقادات نسائية واسعة.

وتعرضت شيرين لموجة انتقادات بعد وصفها من ينتقدنها، خلال حفلتها في نهاية نوفمبر الماضي، بأنهن “عوانس”، حين قالت: إن من ينتقد الرجال “شوية عوانس”.

وقالت شيرين: “أنا لم أخطئ حينما طالبت السيدات بالعناية بالرجال، لكن لفظ عوانس تسبب في جرح شريحة كبيرة… وأنا لست كبيرة على الاعتذار، لذلك أقول أنا آسفة”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها شيرين الجدل بسبب تصريحاتها على المسرح، إذ مُنعت من الغناء أكثر من مرة من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر؛ بسبب تصريحاتها السابقة التي اعتبرها البعض إهانة لمصر، حينما وصفت مياه النيل بأنها “مليانة بلهارسيا”.

كما تسببت شيرين في أزمة لنفسها بعد تصريحات لها في حفل آخر بعد أن قالت: “أنا خسارة في مصر”.

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