صافرة هولندية تضبط مباراة الرائد ضد العدالة

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الرائد ضد العدالة المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الرائد ضد العدالة

ويُدير مباراة الرائد ضد العدالة اليوم، طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ كيفن بلوم حكم الساحة، ويُساعده دوبر كريستيان وجيرمين لبار، والحكم الرابع سلطان العكيري، وحكم الفيديو لوكا كانتينيا، ويُساعده محمد السماعيل.

ويلعب الرائد ضد العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة 5:55 مساء، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الريداوي استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الرائد ضد العدالة اليوم لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.

تابعنا على تواصل معنا على