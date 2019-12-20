صالح العنزي: يجب مراعاة ظروف المتعسرين قسريًّا

المواطن - الرياض

أكد الكاتب الاقتصادي صالح العنزي، أن هناك ما أسماه تعثرًا اختياريًّا من بعض المقترضين عن سداد القروض، وهو ناتج عن سوء التخطيط المالي، لكن يجب أن تُراعى ظروف المتعسرين قسريًّا.

وأضاف العنزي، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المصارف كانت لا تقوم بدورها في التوعية بشأن مخاطر التمويل، ولكن هذا تغير منذ سنتين لتصبح البنوك ملزمة الآن بالإفصاح عن المخاطر وتقدم التوضيحات اللازمة للعملاء.

ولفت إلى أن المتعسرين هم أناس من المجتمع وحدثت لهم أسباب قسرية يجب أن يتم مراعاتها، خاصةً وأن هناك مبادرات تمت لإشراك المجتمع في هذا الملف الهام مثل مبادرة وزارة الداخلية لفك كرب المتعسرين.

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