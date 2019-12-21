صالح النعيمة لـ نجوم الهلال: أبهرتهم القارة ارفعوا رؤوسكم

المواطن - محمد سمعه

عبّر صالح النعيمة، نجم نادي الهلال والكرة السعودية السابق، عن سعادته بإنجاز نادي الهلال واحتلاله للمركز الرابع في كأس العالم للأندية بمشاركته الأولى في البطولة.

وكتب النعيمة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: أبهرتم القارة وحللتم الرابع عالميًّا، ارفعوا رؤوسكم زملائي اللاعبين عاليًا، وابدؤوا صفحة جديدة من المجد بكل عزم وهمة.

وبعد المباراة، علّق اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، على احتلال الهلال للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019، وذلك بعد الخسارة أمام نادي مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

وكتب سالم الدوسري تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: نعتذر لجمهورنا الغالي، ونوعدكم بالأفضل في قادم الأيام، تعودنا نشوف الهلال رقم واحد، ولكن قدر الله وما شاء فعل.

وتُوج نادي مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية في كأس العالم الأندية 2019، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 3.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

وأُقيمت مباراة الهلال ومونتيري على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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