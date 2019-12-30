صحارى سيتي .. ألعاب وتحديات حماسية بموسم الرياض

المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض لحجز التذاكر لحضور فعاليات صحارى سيتي والاستمتاع بالألعاب والتحديات الحماسية.

وقال حساب موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “منطقة صحارى سيتي موجودة في محمية الملك خالد وفيها تحديات وألعاب حماسية ورهيبة، تعرفوا عليها واحجزوا تذاكركم من (هنا).

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشِّنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدَّد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمَّى “شتاء الرياض”، وهو المسمَّى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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