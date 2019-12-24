صحة الرياض تمدّد فترة التقديم لوظائف بمسمى سائق

صحة الرياض تمدّد فترة التقديم لوظائف بمسمى سائق

2019/12/24
الساعة 12:32 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض؛ عن تمديد التقديم على إشغال عدد من الوظائف بمختلف الإدارات والمستشفيات التابعة لها بمسمى “سائق” على برامج التشغيل الذاتي .
وقالت المديرية في بيان لها “إن التقديم على هذه الوظائف سيكون عن طريق موقع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على الرابط: (هنا) ، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق “4/29/ 1441هـ”، فيما سيتم الإعلان عن أرقام المرشحين للمطابقة عن طريق الموقع الإلكتروني.
يأتي ذلك رغبة من “صحة الرياض” لإتاحة المجال للراغبين في التقديم على الوظائف المطروحة .

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • وظائف شاغرة للسائقين بصحة الرياض
    •
  • نصائح صحية في اليوم العالمي للطفل
    •
  • نصائح صحية مهمة لمكافحة العدوى
    •
  • بعد كمين محكم.. الإطاحة بطبيبة حقن الفيلر والبوتكس وشد الوجه في المنازل
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :