صحة عسير: 134 شخصًا أصيب بالتسمم وخروج 14 حالة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

كشفت صحة منطقة عسير، اليوم الأحد، كواليس إصابة 134 شخصًا بحالة تسمم.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع: إن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل اليوم عددًا من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية وتظهر عليها أعراض أولية يشتبه أنها ناتجة عن تسمم غذائي (حسب الأعراض الإكلينيكية الظاهرة مبدئيًّا)، وتنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات؛ فقد تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، تنفيذ توجيهات أمير المنطقة والاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين.

ولفت آل شايع إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع الحالات منذ وصولها إلى المنشآت الصحية، متابعًا أن الوضع العام للمصابين مطمئن، ومعظم الحالات في استجابة للخطة العلاجية، كما تم البدء في إجراءات التقصي الوبائي المتبعة عادة في مثل هذه الحالات وجمع العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق.

وأضاف أن عدد الحالات المنومة حاليًّا بلغ 120 حالة في عدة مستشفيات بالمنطقة، كما تم تسجيل خروج 14 حالة، من إجمالي 134 حالة، مشددًا على أن جميع المصابين يحظون بالعناية الطبية الكاملة ووضعهم الصحي مستقر ومطمئن بشكل عام.

وكان مستشفى محايل العام قد استقبل عددًا من حالات التسمم بأحد المطاعم الشعبية بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة.