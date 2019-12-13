صدمة تُخيف #الهلال بعد المونديال .. والإدارة تضع الحل

المواطن - محمد سمعه

ذكر نادي الهلال، مرارًا وتكرارًا، مؤخرًا، أنه لا يفكر على الإطلاق في التفريط في السبعة الأجانب المتواجدين لديه في التشكيل خلال فترتي الانتقالات.

وتسبب تصريح الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو في مفاجأة غير سارة للهلال وجماهيره بحديثه عن مصير البيروفي أندري كاريلو مع الزعيم.

وقال ريكاردو جاريكا: إن تألق كاريلو المتوقع مع الهلال في مونديال الأندية سيجعل الأندية الأوروبية تتسابق للتعاقد معه، مما يجعل مسألة عودته إلى أوروبا شبه محسومة من أجل التنافس في الدوري الأوروبي، كما كان متألقًا مع بنفيكا البرتغالي.

وأشار جاريكا إلى أن الدوريات الأوروبية أقوى من حيث المنافسة عن اللعب في الدوريات العربية.

وربما تحاول إدارة الهلال منع رحيل كاريلو عن صفوف الفريق لكونه من الأعمدة الأساسية للفريق الهلالي، بزيادة راتبه أو تحسين بعض البنود في عقده.

كاريلو السبب الرئيسي في التتويج الآسيوي:

وكان كاريلو ساهم بشكل مُباشر في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، حيث سجل هدف الفوز للهلال في لقاء الذهاب أمام أوراوا الياباني، وصنع الهدف الثاني لفريق الهلال في مباراة العودة الذي احرزه الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

الهلال يرفع راية التحدي أمام الترجي:

ويستعد الهلال لمواجهة نادي الترجي التونسي غدًا السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019، حيث إذا نجح الهلال في الفوز فسيعبر لمواجهة نادي فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.