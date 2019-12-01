صدمة جديدة لـ #الاتحاد وقانوني يُوضح السبب

المواطن - محمد سمعه

وجهت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صدمة مدوية لنادي الاتحاد برفضها الاحتجاج المقدم من العميد بسبب إشراك أبها للاعب المصري أحمد مصطفى خلال لقاء الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد اعترض على إشراك أبها للاعب أحمد مصطفى كلاعب مواليد، وهو سبق له أن شارك مع المنتخب المصري الأولمبي.

وأيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط برفض احتجاج الاتحاد، مما سبب صدمة للاتحاديين.

وكشف القانوني أحمد الأمير السبب وراء رفض استئناف الاتحاد قائلًا عبر حسابه في تويتر: حينما نتكلم وفقًا لنصوص القانون ولوائحه، يدعون أنك تُصفي حساباتك، المستشار اللي حرمكم من خدمات هارون كمارا في الآسيوية هو نفس المستشار اللي ورطكم في الاحتجاج والاستئناف ضد أحمد مصطفى، سلموا لي عليه.

ووجه أحمد الأمير رسالة للإعلامي حسين الشريف المتحدث السابق باسم الاتحاد قائلًا: اعتذارك ياحسين وبعض إعلام الاتحاد المغلوب على أمره واجب الآن.

وأضاف الأمير: لم يتم رفض الاحتجاج ولا الاستئناف بالاستناد على المادة الثامنة من الملحق 3 من النظام الأساسي للفيفا، ولكن تم رفضه لمسببات أخرى ومن ضمنها عدم مخالفة تسجيل أحمد مصطفى للتعميم السنوي لفترات التسجيل ومتطلباتها.

وتابع الأمير: الاستناد على المادة 1/8 من الملحق الثالث من النظام الأساسي للفيفا، كان بسبب استناد الاتحاد في احتجاجه على نقطة أن حصول اللاعب أحمد مصطفى على الجواز السعودي لن يؤهله للعب مع المنتخب السعودي، وذلك غير صحيح.

وأضاف الأمير: في حال حصل أحمد مصطفى على الجواز السعودي أصبح بإمكانه تغيير اتحاده من المصري إلى السعودي، وكذلك يستطيع التسجيل كلاعب محترف خارجيًا سواء بجوازه السعودي أو المصري وهناك لاعبون كثيرون مثله منهم ميسي.