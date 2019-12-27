صدمتان وخبر سار لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى عشاق نادي الهلال خبرًا سارًّا وآخرين صادمين، بعد انتهاء الحصة التدريبية لبطل آسيا 2019 اليوم الجمعة.

وأعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن أن سالم الدوسري شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من التهاب الركبة.

وذكر الهلال أن الثنائي السوري عمر خربين واللاعب حسن كادش تواجدا في عيادة النادي بعد تعرضهما لإصابتين في عضلات الفخذ.

ومن المنتظر خوض الفريق الأول لكرة القدم بالهلال مرانًا مغلقًا في مقر النادي عصر غدًا السبت.

يذكر أن الفريق الهلالي كان تعادل أمس الخميس مع نادي الحزم بهدف لكل فريق في الجولة الـ13، وهي المباراة المحلية الأولى للهلال بطل آسيا بعد توقفه عن خوض المباريات المحلية منذ التتويج بدوري أبطال آسيا والمشاركة بكأس العالم للأندية في قطر.

ويستعد الهلال يوم الاثنين المقبل لمواجهة نادي العدالة بالجولة العاشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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