صعود أسعار النفط مع ترقب نتائج اكتتاب أرامكو

المواطن - الرياض

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، قبيل الإعلان عن نتائج اكتتاب الأفراد والمؤسسات في الطرح الأولي العام لأسهم شركة أرامكو عملاق النفط في العالم.

يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع لدول منظمة أوبك من المتوقع أن يتفق فيه الأعضاء على زيادة تخفيضات الإنتاج في مسعى لدفع الأسعار للزيادة وتفادي حدوث تخمة في المعروض العام المقبل.

وتسعى أوبك لزيادة تخفيضات الإنتاج التي تطبقها المنظمة وحلفاؤها بقيادة روسيا بأكثر من 400 ألف برميل يوميًا من مستواها الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا أو 0.7 بالمئة إلى 63.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1137 بتوقيت جرينتش، وكان برنت قد صعد 3.6 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا إلى 58.60 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت 4.2 بالمئة عند التسوية يوم الأربعاء.

وانتهى في الخامسة من مساء أمس اكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم خلال الـ17 يومًا الأولى.

ومن المفترض أن “تعلن سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو عن نتائج الإقبال النهائية لشريحة المؤسسات.

يذكر أن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، التي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس الماضي بلغت 47.411.624.960 ريالًا سعوديًا بـ4.906.952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1.481.613.280 سهمًا.

وكانت أرامكو حددت النطاق السعري لسهمها ما بين 30-32 ريالًا للسهم الواحد ومن المتوقع أن يتم تحديد السعر النهائي عند الحد الأقصى أي بـ32 ريالًا للسهم الواحد بسبب الإقبال المتزايد على الاكتتاب في أرامكو.