صفقة ناجحة بين جوميز والمعيوف

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز عن عقده لصفقة ناجحة مع حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف.

ونشر المهاجم الفرنسي جوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بصحبة المعيوف بعد مباراة الهلال والعدالة، والتي انتهت بفوز الزعيم بسباعية دون رد.

وعلق جوميز على الصورة قائلًا: “بعد الهاتريك أخذ المعيوف مني الكرة بالقوة.. أحترمه وأحبه كثيرًا ولم أستطع أن أرفض، لكن قلت له عليك أن تعطيني قهوة في المقابل.. هل كانت صفقة ناجحة؟”.

ونجح جوميز في تسجيل الهاتريك الأول له مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين.

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