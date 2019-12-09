صقيع غدًا مع أمطار وغبار

المواطن - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لطقس يوم غد الثلاثاء.

وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة، مع رياح نشطة وغطاء سحابي واسع، بالإضافة إلى هطول أمطار.

ولفت الحيزان إلى أن درجة الحرارة تلامس حاجز الصقيع في الأماكن المكشوفة شمال المملكة، بينما تكون وسط المملكة عند مستويات منتصف العشرين، وفي الغربية بين 13 إلى 22 درجة، بينما في الشرقية تكون بين 17 إلى 20 درجة مئوية.

أما الرياح فتكون نشطة على وسط المملكة والغربية، مثيرة للأتربة خاصة فيما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجنوب المنطقة الشرقية.