صلاح خاشقجي : القضاء السعودي أنصفنا ونثق في عدالته

المواطن - الرياض

أكد صلاح خاشقجي نجل المواطن الراحل جمال خاشقجي ثقته في القضاء السعودي ونزاهته وعدالته.

وفي أول تعليق له على إدانة 11 شخصًا بقتل والده في أكتوبر قبل الماضي قال نجل خاشقجي: إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة.. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي.

وتابع صلاح خاشقجي : نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه تم توجيه الاتهام في القضية إلى ( 11 ) أحد عشر شخصًا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا ابتدائية بحق (11 ) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:

أ ـ قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصًا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).

ب ـ سجن ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عامًا.

ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ولفتت النيابة إلى أنه تم حفظ الدعوى بحق ( 10 ) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

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