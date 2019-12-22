صلاح يُحقق إنجازًا فريدًا بعد مباراة Liverpool vs flamengo

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إنجازًا فريدًا في مباراة Liverpool vs flamengo التي أُقيمت أمس السبت في نهائي كأس العالم للأندية 2019.

ورغم أن صلاح لم يُسجل أهدافًا في مباراة Liverpool vs flamengo، ولكنه نال جائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية 2019، ليكون أول لاعب مصري وعربي يُحقق هذه الجائزة منذ انطلاق مونديال الأندية للمرة الأولى عام 2000 في البرازيل.

وكان النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المصري السابق هنأ محمد صلاح قائلًا: بعد تألقه في مباراة Liverpool vs flamengo ونيله جائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية، عوّض المصريين عما حدث معي في نسخة مونديال الأندية 2006، حيث وقتها أخذها رونالدينيو بدلًا مني.

يذكر أن مباراة Liverpool vs flamengo أُقيمت على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة الثامنة والتسعين من عمر الشوط الإضافي الأول.

وبعد نهاية مباراة Liverpool vs flamengo، أصبح ليفربول ثاني ناد إنجليزي يُحقق بطولة كأس العالم للأندية بعد فوز مانشستر يونايتد باللقب في عام 2008 باليابان.

يذكر أن الريدز تمكن من تحقيق ثلاثة ألقاب في عام 2019، حيث تُوج بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والسوبر الأوروبي على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي وبطولة مونديال الأندية بعد الفوز في مباراة Liverpool vs flamengo.

وفاز البرازيلي برونو هنريكي لاعب فلامنغو بجائزة الكرة الفضية من أديداس كثاني أفضل لاعب في مونديال الأندية بعد مباراة Liverpool vs flamengo، أما البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال ففاز بالكرة البرونزية.

وبعد نهاية مباراة Liverpool vs flamengo، أصبح ليفربول يستعد تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب للمنافسة في الدوري الإنجليزي أملًا في الفوز باللقب بعد غياب استمر لمدة 30 عامًا.

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