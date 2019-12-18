صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة جدا برأس مال 4 مليارات ريال

المواطن - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة صندوق الصناديق – جدا – إحدى الشركات التي تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والمُلْكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.

ولفت الصندوق إلى أن شركة جدا تعد الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الإستدامة المالية ودعم أولويات المملكة فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الصندوق، من المتوقع أن تحقق جدا والذي يبلغ رأسمالها 4 مليارات ريال سعودي، نتائجاً اقتصادية مهمة وآثاراً ملموسة تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.