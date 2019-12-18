صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة جدا برأس مال 4 مليارات ريال
تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة جدا برأس مال 4 مليارات ريال

2019/12/18
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, اقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة صندوق الصناديق – جدا –  إحدى الشركات التي تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والمُلْكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.

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