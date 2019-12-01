صورة .. بيرلو وتوتي يرتديان الزي السعودي

المواطن - محمد سمعه

انتشرت صورة متداولة بقوة عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر” للنجمين الإيطاليين فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو لاعبي روما ويوفنتوس الإيطاليين سابقًا، وهما يرتديان الزي السعودي.

وسيشارك اللاعبين بيرلو وتوتي مع نجوم آخرين في حفل اعتزال القناص ياسر القحطاني لاعب الهلال السابق الذي يُقام اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيشارك في فريق ياسر القحطاني Y 20 كل من: ” سامي الجابر، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، طارق التايب، السويدي كريستيان ويلهامسون، ميريل رادوي، لي يونجيبو، عمر عبد الرحمن ” عموري”.

وسينطلق حفل اعتزال ياسر القحطاني في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة بحضور نجوم العالم” الهولندي روبن فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو” مع حضور بيرلو وتوتي.

وستنقل القناة الرياضية السعودية وقائع حفل اعتزال ياسر القحطاني.

وفي وقت سابق، عرض برنامج “في المرمى” تفاصيل حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي سيبدأ ببعض الأنشطة الترفيهية خارج ملعب جامعة الملك سعود، بالإضافة لحضور عائلته لحفل الاعتزال، ثم يتم عرض أغنية تتحدث عن تاريخ اللاعب.

ومن المنتظر كذلك أن يشهد حفل اعتزال ياسر القحطاني قيام نجم الهلال السابق بتكريم العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته الرياضية.