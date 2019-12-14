صورة جديدة لـ شمس البارودي تثير فضول رواد التواصل الاجتماعي

المواطن - القاهرة

أثارت صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، رفقة زوجها الفنان حسن يوسف، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة تجمعها بأسرتها على “فيس بوك”.

ظهرت شمس البارودي، بإطلالة مفاجئة، في الصورة وهى بجانب عدد من أفراد أسرتها، وترتدي الحجاب ونظارة طبية، بينما زوجها الفنان حسن يوسف يرتدي رداءً منزلياً.

أوضحت الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، علامات الكبر على الفنانة شمس البارودي، وزوجها الفنان حسن يوسف، حيث حصدت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها على موقع “فيس بوك” ومنهم من طالبها بالعودة للساحة الفنية مرة أخرى.

يذكر أن هناك بعض الشائعات ترددت خلال الآونة الأخيرة، بشأن نية شمس البارودي، العودة للفن؛ بعد خلعها النقاب واكتفائها بالحجاب، خاصة بعد عودة بعض المعتزلات للفن من جديد.

ونفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة المعتزلة، عودتها للفن والأضواء مجدداً، وأكدت عدم تفكير شمس البارودي في ذلك، خاصة أنها ابتعدت واعتزلت “في عز شهرتها”، ولا تنوي العودة من جديد في هذه السن.

وأضافت المصادر، أن شمس البارودي، تركز على الاهتمام ببيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، وأسرتهما الصغيرة، نافية أن يكون لديها أي شعور بالرغبة في العودة للفن بعد سنوات اعتزال طويلة.

محطات من حياتها

درست شمس البارودي في معهد الفنون المسرحية عامين ونصف وكان أول أدوارها مسلسل تليفزيوني بعنوان العسل المر، تزوجت من الأمير خالد بن سعود عام 1969م وطلقها بعد 3 أشهر فقط، ثم قابلت زوجها الحالي الممثل حسن يوسف، وتزوجا عام 1972م، وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله، مثلت العديد من الأفلام منها أفلام مع زوجها مثل فيلم الجبان والحب (1975)، واقترنت بدايتها الفنية بأدوار الإغراء.

أعمالها الفنية

شاركت الفنانة شمس البارودي، في العديد من العمال الفنية الناجحة التي أعجبت قطاعاً كبيراً من جماهيرها، وكان من أبرز تلك الأعمال الفنية، التي تركت أثرًا كبيرًا في مخيلة محبيها،( امرأة سيئة السمعة، عام 1973، دموع بلا خطايا عام 1980، عالم الشهرة 1985) وغيرها من الأعمال الناجحة.

اعتزال الفن

قررت الفنانة شمس البارودي في عام 1985م بعد عودتها من أداء العمرة، اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب، ثم عادت لارتداء الحجاب، لم تقم شمس البارودي بنشر سيرتها الذاتية كما زُعم وإنما نُسب إليها كتاب بعنوان رحلتي من الظلمات إلى النور يحتوي على مقتطفات من بعض أحاديث صحفية.