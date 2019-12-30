صورة جديدة لهاتف P40 PRO المرتقب من هواوي

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تتوالى الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف P40 PRO في الانتشار على شبكة الإنترنت، حيث تقدم الصور الجديدة مزيداً من التفاصيل حول تصميم هذا الإصدار المرتقب من العملاق الصيني هواوي.

وأظهرت صورة جديدة متداولة ثلاثية الأبعاد لهاتف P40 PRO، بعض ملامح حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

وتؤكد الصور الجديدة على أن هاتف P40 PRO يضم كاميرا أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، والتي تأتي في الجزء العلوي إلى يسار الشاشة، كما يتميز الهاتف بشاشة منحنية في كافة الاتجاهات، وهو تصميم يقدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية

كما تظهر وحدة الكاميرا الخلفية بتصميمها المستطيل البارز نوعاً ما، والتي تضم عدد 5 مستشعرات، مع فلاش LED إلى اليمين، أيضاً تشير التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي يتميز بدقة 48 أو 64 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بعدسات TELEPHOTO لدعم صور PORTRAIT، وأخر SUPER TELEPHOTO لتكبير بصري من 5 إلى 10 مرات، بينما يأتي المستشعر الأخير بعدسات MACRO أو لعمق التصوير.

يذكر أن الكثير من تفاصيل هاتف P40 PRO غير واضحة حتى الآن، بشكل خاص في إعدادات الكاميرا، لكن من المتوقع أن تقدم تسريبات جديدة لاحقاً تفاصيل أكثر دقة حول إصدارات هواوي القادمة من سلسلة P40

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