صورة .. جيسوس يتجسس على #الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي على حضور مباراة الهلال والترجي التونسي في كأس العالم للأندية اليوم السبت، لمراقبة الفريقين في المباراة.

يذكر أن الفائز من مباراة الهلال والترجي سيتأهل لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وحضر جيسوس رفقة نجوم نادي فلامنجو في مدرجات ملعب نادي السد لمتابعة مباراة الهلال والترجي.

وسبق لـ جيسوس أن درب الهلال ثم رحل في بداية عام 2019 لتدريب نادي فلامنجو.

وكانت مباراة الهلال والترجي انطلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي للمباراة مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين.

وفي قائمة احتياط الهلال جاء كل من: محمد الواكد، غامدي، جحفلي، الحافظ، قادش، أمير كردي، عبدالله عطيف، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الشلهوب، جيوفنكو، بافيتيمبي غوميز.