صورة..  حيوان بري يتسلل إلى متن طائرة في الجو 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

السفر الجوي هو أحد أكثر طرق السفر شيوعًا، ويبدو أنه ليس البشر وحدهم الذين يفضلونه الآن.

وثق أحد الركاب، صورة لقرد صغير على متن الطائرة التي كانت تحركت بالفعل، وهو يستمتع بوقته في التسلق والقفز على مقاعد الركاب.

تُظهر الصورة سلوك المخلوق الصغير وهو يقف على مسند رأس مقاعد الطائرة، والأمر اللافت أن القرد كان يرتدي بنطلونًا أزرق.

موقف الركاب:

أُصيب بعض الركاب بالصدمة من وجود القرد، ووصفوه بأنه أمر غير محتمل وغير مقبول من شركة الطائرة، بينما استمتع البعض الآخر بوجوده وقدموا إليه طعامًا.

ولم يوضح الراكب تفاصيل أكثر عن كيفية دخول القرد إلى الطائرة، أو كيف تصرف المسؤولون.

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