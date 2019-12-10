صورة محمد بن سلمان وأمير الكويت : شامخ بتواضع

المواطن - الرياض

عكست صور تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ، مدى اللحمة والتوافق بين قيادتي الدولتين والتقدير الذي يكنه الأمير محمد بن سلمان لأمير الكويت.

وتفاعل مواطنون ومقيمون وعرب مع الصور التي نشرها المصور في الديوان الملكي بندر الجلعود، حيث ألهبت اللقطات مشاعر من شاهدها لتتحول الكلمات إلى مسيرة حب وتقدير لولي العهد وأمير الكويت، معبرين عن اعتزازهم بالعلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين والشعبين.

وعبر تويتر، علق الجهني محمد بقوله: شامخ بتواضع وينزل الناس بمنازلهم يقدر الكبير ويحترم الصغير لا خوف على عروبة مجلس الخليج محمد بن سلمان، استمرار عروبة الخليج العربي وقوته ومستقبله وأمل شعب الخليج.

أما ريان فكتب: صورة جميلة بكل تفاصيلها، كبيرة بكل معانيها، حفظ الله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحفظ الوالد صباح الأحمد الجابر الصباح وحفظ الله المملكة والكويت من كيد الكائدين وشر من به شر.

وعلق تركي أبو خشيم بقوله: أنت الشهم ومحقق الرؤيات ويفداك يا ولي العهد دمي.. ما يطلع منك إلا هالكلمات أمر وسم وأبشر على خشمي.

وبالنسبة إلى ريم فكتبت: أحب احترامه لكبار السن، ابن الأئمة.

ووافقتها سارة وقالت: نتحد بك والمشاعر تتعهد لين نقطع دابر المتخاذلين ونعاهدك على الغلا.. ونبايعك على الولا.. وحنا لك سند.

وكان الجلعود قد نشر صورًا تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت تظهر المودة والمحبة التي يكنها ولي العهد للشيخ صباح.

وعلق الجلعود على الصور بأبيات جاء فيها:

طويق.. ما له مدى..

تخيلوا هذا الوطن..

تخيلوا طويق العظيم..

يمينه اللي أنجزت..

وخشمه اللي يرتفع..

صباح.. صباح..

مشرق.. للوطن

من راسه اللي ما يلين..