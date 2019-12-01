صور.. أعمدة الكهرباء تتوسط الطرق بأحد المسارحة

المواطن - علي مدخلي - جازان

اشتكى عدد من أهالي محافظة أحد المسارحة من وجود أعمدة كهرباء في منتصف الطريق في بعض من شوارع المحافظة مما قد تسبب خطورة على سائقي السيارات في حال الاصطدام بها، خاصة في وقت المساء نتيجة ضعف الرؤية لدى البعض وخاصة كبار السن، وأكد الأهالي أن هذه الأعمدة تنذر بكارثة بسبب أسلاك الضغط العالي.

وتحدث أحمد خبراني لـ”المواطن“: بقوله “أستغرب من تأخر نقل هذه الأعمدة الموجودة في منتصف عدد من الشوارع والتي تشكل خطراً كبيراً على المارة والسائقين”.

وأضاف نطالب شركة الكهرباء بإزالتها من هذه الشوارع قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.



وقال علي عريشي للأسف هذه الأعمدة تشكل خطورة على سائقي السيارات فهي تقع في وسط عدد من شوارع المحافظة وأستغرب عدم قيام شركة الكهرباء من إزالتها حتى هذه اللحظة منذ فترة طويلة فالأعمدة أصبحت تتوسط هذه الشوارع وشركة الكهرباء لم تواكب التطور الحاصل في توسعة وسفلتة هذه الشوارع منذ سنين، بل ظلت أعمدتها واقفة دون حراك.

وذكر خالد فقيهي لـ “المواطن” أن هناك أعمدة كهرباء تتوسط عدداً من الشوارع أبرزها ما يعرف بطريق الجروف وتشكل خطورة كبيرة على سالكيه؛ كون هذا الطريق ذا مسار واحد فقط وترتاده مئات السيارات يومياً مرجعاً ذلك إلى غياب التنسيق بين الجهات أثناء عملها سواء من الكهرباء أو البلدية أو الموصلات، ما يتسبب في إهدار الجهد والمال والوقت.



وطالب فقيهي عبر صحيفة “المواطن” الجهات المعنية بسرعة العمل على معالجة تلك الأعمدة وإزالتها وتحويلها إلى خطوط أرضية لتفادي الخطورة الناجمة عنها وضرورة التنسيق في الأعمال المقبلة حتى لا تكرر مثل هذه المشكلة.

