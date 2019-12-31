صور.. أكبر مجمع تجاري في الخارش بدون مسجد

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالخارش والتابع لمحافظة صامطة من عدم وجود مسجد ومصلى نساء في أكبر مجمع تجاري بالإسكان.

وقال محمد حكمي لـ”المواطن” إن هذا المجمع التجاري بإسكان الخارش يعتبر من المجمعات المتكاملة من جميع الخدمات، حيث توجد به محطة محروقات وسوبر ماركت وبنشر ومطعم ومحال للكافي والوجبات السريعة، ومع هذا يفتقر إلى وجود مسجد ومصلى نساء مخصص ومعزول عن المجمع مثل باقي المجمعات التجارية الأخرى.

– مصلى في الصيدلية:

وبين عبده كعبي قائلاً: إن هذا المجمع التجاري يعتبر من المجمعات التجارية الأكثر نشاطاً وحيوية، حيث إنه الوحيد في هذا الإسكان ومع هذا لا يوجد به مسجد ومصلى نساء وخاصة للمسافرين أو مرتادي هذا المجمع.

وأضاف أن مجموعة من العمالة الوافدة وبعض المواطنين قاموا باتخاذ مصلى صغير، عبارة عن غرفة كانت في الأصل صيدلية وتم إقفالها وذلك بسبب موقعها خلف المجمع التجاري وقاموا بفرشها وبناء دورة مياه ومغاسل خلف المجمع التجاري، حيث إن هذه الغرفة لا تتسع لأشخاص كثيرين، متسائلاً أين المسجد المخصص لذلك؟!

– روائح وزيوت:

فيما أضاف خالد هزازي قائلاً: من المؤسف عدم وجود مسجد ومصلى نساء في أكبر مجمع تجاري في إسكان الخارش ناهيك عن وقوع بعض الحرج لمرتادي هذا المجمع، وخاصة من عندهم عوائل وأطفال صغار ومحتاجين إلى دورة مياه، والمصلى الموجود في المجمع يقع تحت أحد المطاعم، ناهيك عن الروائح والزيوت التي تسحب بواسطة مراوح الشفط أمام هذا المسجد، وأيضاً دخول هذه الروائح إلى داخل المصلى الصغير وإيذاء المصلين وقت الصلاة.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ عبدالعزيز الريثي أكثر من مرة ولكنه لم يتم الرد حتى إعداد هذا التقرير.

وناشد أهالي إسكان الخارش ومرتاديه عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إيجاد مسجد ومصلى نساء مع دورات مياه خاصة مثل باقي المجمعات التجارية الأخرى مثمنين جهود المسؤولين في خدمة الوطن والمواطن.

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