صور.. أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة

صور.. أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة

2019/12/24
الساعة 9:53 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم يوم أمس, مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل.

وقدم المقبل عرضاً عن الإنجازات التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، مستعرضاً المنشآت التدريبية وأعداد المتدربين والمتدربات بها.

كما قدم تقريراً عن برامج الخدمة المجتمعية (أتقن) الذي كان بتوجيهات ودعم من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

ودشن سمو أمير منطقة الرياض أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة وتم تسليمهم المنديل الكشفي.

وفي نهاية اللقاء سلّم المقبل نسخة من تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لسمو أمير منطقة الرياض.

وعبر المقبل عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني.

   

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