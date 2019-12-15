صور.. أودية جازان قِبلة سياحية ساحرة تنقصها الخدمات

المواطن - علي مدخلي - جازان

تعيش منطقة جازان هذه الأيام أجواء بديعية رائعة وتختال بجمال طبيعتها عقب هطول الأمطار الغزيرة على محافظاتها، حيث ظهرت بِحُلةٍ خضراء توشحت بها سهولها وجبالها ووديانها ولبست حله خضراء تسر الناضرين مما جعلها قبلة لعشاق الرحلات.

وكانت الأودية الوجهة المفضلة لكثير من الزوار وعاشقي الطبيعة، ومنها وادي الفطيحة والذي يعتبر من الخيارات المناسبة للكثير من العائلات والأسر وهو يعتبر من أجمل أودية منطقة جازان، ويقع شمال شرق محافظة بيش، حيث يبعد عنها حوالي ٣٨ كم واكتسى مجرى وادي الفطيحة بسبب نزول الأمطار بالخضرة التي اخترقها جريان جداول المياه الممتدة من بداية الوادي حتى نهايته ما جعل المتنزهين يفترشون جنبات الوادي مستمتعين بمناظر جريان المياه التي يوازيها في جمال المنظر الهواء العليل التي تملأ المكان بعبقها.

كما أن هناك وادي شهدان بمحافظة صبيا وهو من أهم الأماكن السياحية التي يقصدها الزوار في منطقة جازان ويعتبر هذا الوادي من المعالم السياحية الواعدة في المنطقة والذي يجد فيه الزائر المتعة في المغامرة والاستكشافات المتجددة لتشكيلاته الصخرية المتنوعة وأشجاره الساحرة التي تحيط بأجزاء من الوادي وتحجب أشعة الشمس عنه وتنوع الطيور فيه بالإضافة إلى أن الزائر لهذا الوادي يجد المتعة والشوق في التعرف على محتويات هذا الوادي الذي يعد هبة من الله إلى أهل جازان.

العين الحارة

من الأودية كذلك التي جذبت الزوار خلال هذه الأيام وادي خلب بمحافظتي الحرث والمسارحة ويكتسب هذا الوادي العديد من المقومات الزراعة والسياحة في ظل ما يتميز به من وجود العين الحارة التي تعالج كثير من الأمراض الجلدية والتربة الخصبة التي أسهمت في انتشار المزارع على جنباته، ويقصده العديد من العائلات والشباب للاستمتاع بمناظره ومزارعه الخلابة وقضاء أوقات ماتعة في أحضان الطبيعة الخلابة، فضلاً عن تواجد الكثير من مُلاّك المواشي للرعي والنحالين نظراً لما تنعم به جنباته من النباتات والحشائش.

ومن الأودية الشهيرة كذلك وادي وعال في مركز مقزع التابع لمحافظة الريث حيث يعد من أجمل المواقع السياحية لقاصدي الرحلات والتنزه حيث يجمع المناظر الخلابة الطبيعية والصخور ذات التشكيلات الجميلة والشلالات العملاقة والزائر لهذا الوادي يجد العجب وذلك من خلال البيئة المحيطة بهذا الوادي والذي يتفرع إلى فرعين يتميز بجريانه الدائم على مدار العام وبتنوع الأشجار المعمرة فيه والممتدة على امتداد الوادي مثل أشجار نخيل الدوم وتوجد كذلك أشجار الموز والباباي والنباتات العطرية ويشهد إقبالاً من سكان المنطقة لما يتميز به من الخضرة الدائمة والهواء النقي والجداول الدائمة الجريان.

متنزهات طبيعية

كما أن هناك وادي لجب ويعتبر واحداً من أكثر المناطق السياحية جمالاً في منطقة جازان، فهو عبارة عن شق صخري تخترقه مياه السيول التي نحتت طريقاً ضيقاً بين جبلين كبيرين، ويقع هذا الوادي في محافظة الريث، ويعتبر متنزهاً طبيعياً لسكان المنطقة، والقادمين إليها بالإضافة إلى أن هذا الوادي يحتوي على حدائق معلقة غاية في الجمال على ارتفاع يزيد عن 200 متر من الوادي، ثم يعلوها ارتفاع آخر يصل إلى 400 متر، وهذه المنطقة الطبيعية تشكل بالفعل حديقة معلقة يصل ارتفاع أشجارها إلى أكثر من 10 أمتار. ويشاهد الزائر لوسط الوادي عدة طبقات صخرية منها الجرانيت والرخام والبازلت والصخور المتحولة والصخور النارية، وما يسمى بصخور الخورم التي اتخذ منها النحل خلايا له.

وعلى الرغم من جمال كثير من أدوية جازان إلا أنا كثير من زوارها يصطدمون بعدم توفر كثير من الخدمات فيها كالجلسات ودورات المياه والكافيهات المتنقلة وغياب الإنارة عنها ووعورة الطريق أحياناً ويأملون من الجهات المختصة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة بالاهتمام بهذه الأماكن وتوفير الخدمات لها لتصبح رافد كبير من روافد السياحة في هذا الوطن.