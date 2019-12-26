صور.. القحطاني يتفقد الأفواج الأمنية في 3 مناطق

المواطن - واس

قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، بجولة تفقدية لقوات الأفواج الأمنية ووحداتها بمناطق جازان ونجران وعسير، شملت قيادات الأفواج الأمنية ومقار السرايا والفصائل ومراكز انطلاق الدوريات.

واطلع اللواء القحطاني خلال الجولة، التي رافقه فيها عدد من قادة الوكالة، على سير العمل، واجتمع بمنسوبيها ونقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للجهود التي يبذلونها لتنفيذ مهامهم بالمناطق الجبلية والأودية الوعرة للتصدي لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.

وحثهم على المحافظة على ذلك ومضاعفة الجهود للوقوف سداً منيعاً في مواجهة كل ما يستهدف أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه .

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