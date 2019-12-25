صور “المواطن”.. وزير الطاقة في حقل الخفجي والإنتاج 325 ألف برميل

المواطن - شرف الروقي - الخفجي تصوير: عبدالإله الخيبري

أقامت عمليات الخفجي المشتركة مساء اليوم الأربعاء حفل تدشين استئناف الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة والدكتور خالد الفاضل وزير النفط والكهرباء والماء في دولة الكويت والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمبنى العمليات المشتركة في الخفجي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن إعادة الإنتاج سريعًا أمر مهم مع التأكيد للإعلام العالمي بالتزام المملكة بما يتعلق بحصص الإنتاج، موضحًا أن الخفجي سينتج مع نهاية العام المقبل حوالي 325 ألف برميل، وسيبدأ الإنتاج الفعلي بعد 60 يومًا.

وأكد الأمير أن حقل الدرة هو حقل غاز ثمين لم يتم الاستفادة منه، مطالبًا بسرعة استخدامه للاستفادة من الغاز، مؤكدًا سعيه في منطقة الخفجي بحيث تكون منطقة ممكنة للعمل.

وذكر الدكتور خالد الفاضل أن هذا الإنجاز هو عبارة عن تتويج العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بدور الأمير عبدالعزيز بن سلمان في هذا الاتفاق.

وبعد ذلك قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان والدكتور خالد الفاضل والوفد المصاحب لهما بجولة على منشآت عمليات الخفجي المشتركة.

\

تابعنا على تواصل معنا على