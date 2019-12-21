صور.. بعثة يوفنتوس تصل الرياض يتقدمها كريستيانو رونالدو

المواطن - واس

وصلت اليوم السبت، بعثة فريق يوفنتوس “حامل لقب كأس السوبر الايطالي” في الرياض اليوم السبت، يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإيطالي الخبير جانلويجي بوفون.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض يحتضن عند الساعة 7:45 من مساء غدٍ الأحد، القمة المرتقبة على لقب كأس السوبر الإيطالي، التي ستجمع يوفنتوس بمنافسه لاتسيو.

وكان فريق لاتسيو السبّاق بالوصول إلى أراضي المملكة مساء يوم الخميس الماضي، حيث أجرى الفريق مرانًا على ملعب نادي الشباب بوجود ألمع نجوم الفريق، فيما وصلت بعثة فريق يوفنتوس “حامل لقب كأس السوبر والدوري الإيطالي” إلى الرياض فجر اليوم السبت، يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإيطالي الخبير جانلويجي بوفون.

وبالحديث عن الفريقين، فإن الطرف الأبرز في المواجهة “يوفنتوس” الذي يأمل مواصلة رحلة مجده الحالي وتحقيق الألقاب تحت قيادة مدربه الحالي ماوريسيو ساري، حيث يملك في رصيده 35 بطولة للدوري، كانت 8 منها على التوالي في المواسم الأخيرة الماضية، فضلًا عن حصده لقب الكأس في 13 مناسبة، ولقب السوبر الإيطالي 8 مرات، والعديد من البطولات الأوروبية الكبرى.

ويسعى لاتسيو الذي يقوده المدرب سيميوني إنزاغي لمواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم على الصعيد المحلي، بعد فوزه في 8 مواجهات متتالية تضمنت هزيمة حامل اللقب وخصمه في هذه المباراة يوفنتوس بنتيجة 3-1، حيث يأمل تكرار تميزه وحصد أول ألقاب الموسم الذي حققه في 4 مناسبات مضت، فضلاً عن حصده لقبين للدوري، وتوّج بالكأس 7 مرات، إضافة إلى لقبي كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.

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