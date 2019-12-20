صور .. بعثة يوفنتوس تُغادر إلى السعودية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن سفر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الجمعة، إلى السعودية، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي لاتسيو يوم الأحد المقبل في مباراة كأس السوبر الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر تويتر صورًا من صعود نجوم اليوفي إلى الطائرة استعدادًا للسفر إلى الرياض.

وسيستضيف ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالسوبر الإيطالي التي تُقام للموسم الثاني على التوالي في المملكة.

وكان لاتسيو فاز على يوفنتوس في آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإيطالي بثلاثية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الأوليمبكو في العاصمة روما.

ويملك نادي يوفنتوس قبل مباراة السوبر الإيطالي، العديد من الأسلحة التي سيعتمد عليها للتتويج باللقب مثل الفتى الطائر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت واللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم اليوفي الذي سبق له زيارة السعودية في ثلاث مناسبات، وستكون مباراة الأحد المقبل هي الرابعة بالنسبة له.

أما نادي لاتسيو فسيعتمد على تحركات نجمه الإيطالي تشيرو إيموبيلي للتتويج بلقب السوبر الإيطالي، كذلك يُوجد النجم الصربي سافيتش ميلينكوفيتش المتألق مؤخرًا مع لاتسيو، والذي رفض لاتسيو التفريط فيه لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2019، حيث لم ينجح نادي العاصمة الإيطالية في إيجاد بديله، لذلك رفض لاتسيو بيعه. وربما إذا نجح ميلينكوفيتش في قيادة لاتسيو للفوز بـ السوبر الإيطالي يوم الأحد المقبل، سيعود ريال مدريد من جديد من أجل التعاقد مع اللاعب.

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