صور.. تألق وإبداع في ليلة اليمن السعيد بموسم الرياض

المواطن -الرياض - تصوير: عبدالإله الخيبري

شهد موسم الرياض بالأمس ليلة جماهيرية فنية امتدت لـ4 ساعات، في حفل ليلة “اليمن السعيد” على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرباض وبتنظيم من رائدة التنظيم شركة روتانا .

وشارك في الليلة عددٌ من فناني اليمن المحبوبين وهم حسين المحب، عوض بن ساحب، وليد الجيلاني، فؤاد عبد الواحد وأحمد فتحي.

وبدأت الليلة الفنية بمشاركة الفرقة اليمنية والفرقة الثابتة، قبل أن يصعد على خشبة المسرح حسين المحب، الذي أدى مجموعة من أغانيه وسط تفاعل من الجمهور اليمني الذي حضر بكثافة كبيرة.

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