صور.. حافلتا النصر والتعاون في السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لحافلتي فريقي النصر والتعاون في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

ويلعب النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويخوض النصر مباراة السوبر السعودي بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما يلعب التعاون اللقاء بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز على التعاون، والتتويج بكأس السوبر السعودي، خاصة أن يسير بشكل جيد هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج هذا الموسم، والفوز بلقب كأس السوبر السعودي لمنح اللاعبين دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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