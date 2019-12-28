صور.. حفر تشوه منظر سوق البلد بالطائف وتهدد مرتاديه

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

شكا عدد من مرتادي سوق البلد بالمنطقة المركزية بالطائف من انتشار عدد من الحفر، مما قد يتسبب في حدوث سقوط لمرتادي السوق خصوصا من كبار السن والنساء والأطفال.

وعمدت الأمانة إلى وضع حواجز تحذيرية لبعض منها، فيما قام بعض أصحاب المحال التجارية بالسوق من تغطية بعض الحفريات بقطع من الكراتين السميكة والخشب حرصاً على سلامة مرتادي السوق والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين لشراء مستلزمات البرد.

وقال نايف النفيعي لـ”المواطن” “أحرص على التبضع من سوق البلد بصفة مستمرة وتفاجأت من انتشار هذه الحفر على الرغم من تطوير سوق البلد منذ سنوات، وفي كل مرة أحضر أجد الحفريات كما هي فيما تكتفي الجهات المعنية بوضع إشارات تحذيرية سواء بالحواجز أو القطع الخشبية دون إصلاحها حرصا على مرتادي سوق البلد”.

فيما قال أحد البائعين: إن هذه الحفريات بدأت تنتشر في السوق وأصبحت تهدد سلامة مرتادي السوق وخصوصاً من كبار السن والنساء والأطفال، مشيراً إلى مرور أكثر من شهرين على هذه الحفر دون أي معالجة من الجهات المعنية والتي تكتفي بالحواجز وقطع الخشب.

يذكر أن سوق البلد بالمنطقة المركزية بالطائف شهد قبل عدة سنوات تطويراً للمحال التجارية ورصف أرضية شوارعه وميادينه بطبقة واحدة وبلون واحد إلا أنها بدأت الآن في حدوث بعض التلفيات والتي نشأ عنها بعضُ الحفر وشوهت جمال السوق، كما تم تزيين إنارته بأشكال متنوعة وألوان مختلفة إضافة إلى زيادة عدد دورات المياه للرجال والنساء في السوق.

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