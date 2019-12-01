صور..عرش المليون دولار في متحف موسكو

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يُتاح لزوار معرض متحف موسكو الجديد، فرصة الجلوس على مليون دولار، حيث صُنع كرسي من طبقتين ونصف بوصة من الزجاج المضاد للرصاص، ويفصل بين الطبقتين أوراق نقدية قيمتها مليون دولار.

يُعرض عرش المليون دولار، في آرت ريزيدنس في شمال العاصمة الروسية، وصممه الفنان الروسي أليكسي سيرجينكو، بالشراكة مع رجل الأعمال الملياردير إيغور ريباكوف.

وقال ريباكوف في مقطع فيديو: عرش المليون دولار يضاعف أي شيء يفكر فيه المرء أو يشعر به بمقدار عشر مرات، إذا كنت تفكر في أي شيء سيئ، فسيتضاعف الشعور 10 مرات، لذا كن حذرًا في أفكارك ومشاعرك أثناء الجلوس على هذا العرش.

يشتهر ريباكوف بذكائه الغريب في إظهار ثروته، وتشجيع الآخرين على السعي لتحقيق النجاح المالي، ففي خلال مؤتمر عمل في جازبروم أرينا في سان بطرسبرغ، صنع دُشًا أمطر على الحضور 20 ألف دولار.