صور.. قطع طرق وإغلاق دوائر حكومية في العراق

المواطن - متابعة

أقدم متظاهرون عراقيون، اليوم الأحد، على قطع كل الجسور في الناصرية كما جرى إغلاق الدواوين الحكومية.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد ذكرت اليوم أن متظاهرين قطعوا الطريق الواصل بين محافظتي الديوانية والنجف.

ونقل موقع قناة “السومرية” العراقية عن مصدر أمني قوله إن متظاهرين قطعوا جسر النصر الحيوي وسط محافظة ذي قار.

كما أغلق متظاهرون أغلب الدوائر الحكومية في الديوانية، ومنعوا الموظفين من الاستمرار بالدوام.

وكانت تظاهرات خرجت من ساحة التحرير، مساء أمس السبت، باتجاه منطقتي الكرادة والجادرية اللتين تضمان مقارَّ حزبية عدة، وذلك في آخر تطورات التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية للعراق.

كما نظم المئات من المحتجين في كربلاء اعتصامات في ساحة التربية وسط المدينة.

وفي محافظة ذي قار، استمر المتظاهرون بتطويق شركة نفط ذي قار، وطالبوا بفتح تعيينات لأبناء المحافظة.

وأكدت تنسيقية المظاهرات في محافظة ميسان جنوب العراق، أنه في حال إصرار الكتل السياسية على اختيار رئيس وزراء لا يتواءم مع مطالب الشعب، فإنها ستتخذ إجراءات تصعيدية، كما طالبت اللجنة بإقالة المحافظ وعدد من المديرين العامين في محافظتهم.

يأتي ذلك فيما أطلق المئات من طلاب جامعة الكوفة، في محافظة جنوب العراق، مناطيد صغيرة في الهواء تحمل أسماء قتلى التظاهرات العراقية، وقال منظمو هذه الفعالية إن الهدف منها هو إيصال رسائل سلمية عن تظاهراتهم.

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