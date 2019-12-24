صور.. مراسم توقيع اتفاقية المنطقة النفطية بين المملكة والكويت
ملحقة باتفاقيتي التقسيم والمنطقة المغمورة

صور.. مراسم توقيع اتفاقية المنطقة النفطية بين المملكة والكويت

2019/12/24
الساعة 1:50 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، صباح اليوم، في الكويت اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.

يأتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من توقف إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة، والتي يبلغ إنتاجها نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ويقع في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت حقلا “الخفجي” و”الوفرة”، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما.

 

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